Переговоры в Астане начнутся с закрытых встреч в двустороннем формате

АЛМА-АТА, 2 мая – РИА Новости, Михаил Егорин. Четвертый раунд международной встречи по Сирии на высоком уровне, который пройдет в Астане 3-4 мая, начнется с двусторонних переговоров делегаций, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Третьего и 4 мая в закрытом формате пройдут двусторонние переговоры между участниками встречи. На 4 мая во второй половине дня запланированы пленарное заседание и итоговая пресс-конференция", — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства республики.

В сообщении МИД также приводится информация о составе делегаций стран гарантов, прибывающих на переговоры. Так, делегацию России возглавляет специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев; Турции – заместитель министра иностранных дел по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал; Ирана – заместитель министра иностранных дел по делам арабо-африканских стран Хоссейн Джабери Ансари.

Делегацию правительства Сирии возглавляет постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари. Делегацию сирийской вооруженной оппозиции возглавляет Мохаммад Аллуш, глава организации "Джейш аль-Ислам". Кроме того, во встрече примут участие Стаффан де Мистура, специальный посланник Генерального секретаря ООН по вопросам Сирии; Науаф Уасфи Тель, советник министра иностранных дел Иордании по политическим вопросам. Впервые в качестве главы делегации США ожидается участие во встрече помощника Государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Стюарта Джонса.

По данным МИД Казахстана, 2 мая в Астане в закрытом формате проходит встреча военных экспертов стран-гарантов, в которой также принимает участие директор службы ООН по вопросам деятельности, связанной с разминированием, Агнес Маркайллоу.

"К настоящему моменту (12:30 ч. по времени Астаны, 09.30 мск) в Астану прибыли делегации России, Турции, Ирана, правительства и оппозиции Сирии, ООН. Прибытие в столицу Казахстана глав делегаций России, Турции, ООН, Иордании и США ожидается в ночь со 2 на 3 мая", — говорится в сообщении.

"Астанинский процесс сыграл важную роль в укреплении режима прекращения боевых действий в Сирии. Цель предстоящей встречи по Сирии в Астане – закрепление прогресса, достигнутого в рамках предыдущих трех раундов. Сегодня, в условиях роста напряженности в Сирии значение Астанинского процесса существенно возросло. От результатов предстоящей встречи напрямую зависит успешное проведение переговоров по Сирии в Женеве", — отмечается в сообщении МИД.

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