Делегация вооруженной оппозиции Сирии во главе с Аллушем прибыла в Астану

АСТАНА, 2 мая – РИА Новости. Делегация вооруженной оппозиции Сирии во главе с Мохаммедом Аллушем прибыла на переговоры в Астану, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.
Очередной раунд переговоров по Сирии в Астане запланирован на 3-4 мая, встреча на уровне экспертов состоится 2 мая.
Ранее стало известно, что российскую делегацию на переговорах возглавит спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
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