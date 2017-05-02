В Астану на переговоры по Сирии прибыла иранская делегация

АСТАНА, 2 мая — РИА Новости. Иранская делегация во главе с замминистра иностранных дел Хосейном Ансари прибыла в Астану для участия в переговорах по Сирии, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник, 2 мая, состоится встреча представителей стран-гарантов России, Ирана и Турции на экспертном уровне, переговоры на высоком уровне пройдут 3-4 мая.

В понедельник в Астану прилетела делегация сирийского правительства во главе с Башаром Джаафари, во вторник вечером ожидается прибытие спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры, который впервые после первого раунда переговоров в январе примет участие в астанинском процессе. Предыдущие раунды ООН была представлена на уровне экспертов.

Российскую делегацию возглавит спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

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