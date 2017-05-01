Де Мистура привезет в Астану экспертов ООН

ЖЕНЕВА, 1 мая — РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура привезет в Астану команду экспертов ООН, которые уже участвовали в предыдущем раунде переговоров по Сирии в столице Казахстана, и выскажется в поддержку деэскалации конфликта в САР, говорится в заявлении офиса де Мистуры в Женеве.

Ранее де Мистура подтвердил РИА Новости, что 2 мая приедет в Астану для участия во встрече по Сирии.

"В Астане спецпосланник поддержит усилия гарантов прекращения огня и других участников по деэскалации военных действий. Его будет сопровождать техническая делегация, состоящая из экспертов ООН, которые присутствовали на предыдущих переговорах в Астане ", — сообщается в заявлении.

Следующая встреча по Сирии, где с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, запланирована на 3-4 мая в столице Казахстана. Встреча на уровне экспертов планируется 2 мая. МИД Казахстана рассчитывает на участие всех сторон: представителей стран-гарантов (Россия, Иран, Турция), сирийского правительства и оппозиции.

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