Брифинг Де Мистуры Совету безопасности ООН запланирован на 18 мая

ООН, 1 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Брифинг спецпосланника ООН по Сирии Совету безопасности ООН запланирован на 18 мая. Об этом сообщил постпред Уругвая (председатель СБ в мае) при ООН Эльбио Росселли.

"Мы ожидаем, что Стаффан Де Мистура проведет брифинг 18 мая", — сообщил он журналистам.

По словам Росселли, пока не известно, приедет ли спецпосланник в штаб-квартиру всемирной организации в Нью-Йорке или выступит по видеоконференц-связи.

Согласно программе работы, в мае СБ проведет три заседания по Сирии. Кроме обсуждения политической ситуации будет рассмотрен (26 мая) вопрос о химической демилитаризации, а 30 мая состоится заседания по гуманитарной ситуации.

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