Представители "Ахрар аш-Шам" могут приехать в Астану в составе делегации

Переговоры по Сирии в Астане (646)

Встреча по Сирии в Астане. Архивное фото

Встреча по Сирии в Астане. Архивное фото

АСТАНА, 1 мая — РИА Новости. Представители сирийской вооруженной группировки "Ахрар аш-Шам", вероятно, войдут в состав делегации, которая поедет на переговоры в Астану 3-4 мая, заявил в понедельник РИА Новости представитель вооруженной сирийской оппозиции, член команды переговорщиков ВКП Башар аз-Зоуби.

"Да, "Ахрар аш-Шам" примет участие", — заявил аз-Зоуби.

Член делегации Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции на переговорах в Женеве Яхья аль-Ариди также подтвердил, что на переговорах в Астане будут присутствовать представители "Ахрар аш-Шам".

Представителей этой группировки на встрече в Астане 23-24 января не было.