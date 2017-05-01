Де Мистура подтвердил, что 2 мая приедет в Астану на переговоры по Сирии

ЖЕНЕВА, 1 мая — РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил РИА Новости, что 2 мая приедет в Астану для участия во встрече по Сирии.

Ранее информированный источник в одной из делегаций сообщил РИА Новости, что де Мистура прибудет в столицу Казахстана во вторник вечером для участия в переговорах по сирийскому урегулированию.

"Да", — ответил де Мистура на вопрос, приедет ли он 2 мая в Астану.

При этом собеседник агентства добавил, что намерен в Астане провести двустороннюю встречу с делегацией РФ.

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