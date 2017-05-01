В Сирии еще два населенных пункта присоединились к перемирию

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Количество населенных пунктов в Сирии, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1477, говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон в САР, опубликованном на сайте Минобороны России.

В воскресенье сообщалось о 1475 населенных пунктов в Сирии, присоединившихся к процессу примирения.

"В течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Аль Этма и Аль Халяс провинции Эль-Кунейтра. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1477", — говорится в сообщении.

Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, не изменилось — 143. Число населенных пунктов, освобожденных сирийскими правительственными войсками от террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), также не изменилось и составляет 236.