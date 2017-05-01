"Сирийские демократические силы" уничтожили 48 боевиков при штурме Табки

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) продолжают штурм города Табка на севере страны, ими уничтожено 48 боевиков "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщило курдское агентство Firat.

"48 членов банды убито, пятеро взяты в плен", — сообщило агентство со ссылкой на штаб SDF.

Кроме того, SDF удалось захватить три танка, один бронетранспортер и большое количество стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что курдско-арабские отряды SDF освободили от террористов ИГ историческую часть Табки на западных подступах к Ракке. Курдское агентство Hawar News передавало со ссылкой на полевого командира SDF Абдель Кадира Хуфейдли, что SDF сейчас контролируют 90% города Табка и в ближайшее время завершат операцию по освобождению города.

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