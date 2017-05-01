Иран уверен в продолжении переговоров по Сирии в Астане

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В МИД Ирана заявили, что переговоры по Сирии в Астане продолжатся, несмотря на некоторые разногласия между Тегераном и Анкарой по некоторым вопросам, связанным с сирийским урегулированием, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя ведомства.

"Турция играет важную роль в Сирии", — сказал представитель иранского МИД Бахрам Касеми. По его словам, по некоторым вопросам, связанным с сирийским кризисом, позиции Ирана и Турции разнятся, но только из-за этого стороны не будут прекращать переговоры.

"Мы прикладываем усилия для того, чтобы переговоры в Астане стали более значительными, чем ранее, и были более эффективными в решении сирийского кризиса", — добавил Касеми.

Следующая встреча по Сирии, где с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, запланирована на 3-4 мая в столице Казахстана. Встреча на уровне экспертов планируется 2 мая. МИД Казахстана рассчитывает на участие всех сторон: представителей стран-гарантов (Россия, Иран, Турция), сирийского правительства и оппозиции.

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