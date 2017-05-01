Трамп признался, что решение об ударе по Сирии было "очень трудным"

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп признался, что решение о ракетном ударе по Сирии далось ему очень трудно, потому что из-за принятия подобных решений могут быть убиты "не те люди".
"Вы убиваете людей. И вы можете убить не тех людей, которых нужно. И у вас на руках еще одна трагедия", — добавил Трамп.
Он признал, что "эти решения невероятно трудные". "Я ненавижу это. Но дело должно быть сделано", — сказал президент.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>