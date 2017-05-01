Трамп признался, что решение об ударе по Сирии было "очень трудным"

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп признался, что решение о ракетном ударе по Сирии далось ему очень трудно, потому что из-за принятия подобных решений могут быть убиты "не те люди".

Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу CBS , во время которого провел экскурсию по Овальному кабинету Белого дома. "Здесь принимаются самые важные решения. Например, решение о запуске 59 ракет "Томогавк" по Сирии. Это очень трудные решения, потому что речь идет о жизни людей", — сказал он.

"Вы убиваете людей. И вы можете убить не тех людей, которых нужно. И у вас на руках еще одна трагедия", — добавил Трамп.

Он признал, что "эти решения невероятно трудные". "Я ненавижу это. Но дело должно быть сделано", — сказал президент.

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