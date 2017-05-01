В сирийской оппозиции рассказали о российском проекте о зонах в республике

АСТАНА, 1 мая — РИА Новости. Россия выступила с предложением создать на территории Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны, сообщил РИА Новости источник в сирийской оппозиции.

"Российская Федерация предлагает создать четыре зоны снижения напряженности в САР: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге Сирии", — следует из полученного от источника документа.

"Создаются линии безопасности (линии разграничения) по всей длине границ зон снижения напряженности во избежание прямого огневого контакта между сторонами сирийского кризиса", — предлагается в тексте.

Отмечается, что на линиях РФ предлагает создать блокпосты, чтобы "обеспечить свободный проход без оружия для мирных граждан, доставку гуманитарной помощи" и доступ к коммерции. Помимо блокпостов на линиях разграничения Москва предлагает создать "центры мониторинга для отслеживания соблюдения режима прекращения огня".

Ранее о внесении Россией предложений о зонах сообщил РИА Новости член делегации вооруженной оппозиции на переговорах в Астане Фатех Хассун.

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