Сирийская оппозиция согласилась участвовать в переговорах в Астане

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Сирийская вооруженная оппозиция получила приглашение на переговоры по Сирии в Астане, ни одна из ее группировок не высказалась против участия, заявил РИА Новости в воскресенье член делегации вооруженных группировок Фатех Хассун.

"Мы получили официальное приглашение в Астану. Получили в устной форме от российской делегации. На данный момент нет ни одного голоса от вооруженных группировок, выступающего против поездки в Астану. Наоборот, они смотрят на новое предложение России, как на что-то, что может улучшить обстановку на земле. Нет сильных голосов, возражающих против того, чтобы поехать", — сказал собеседник.

"Мы надеемся, что Россия будет гарантом процесса, а не стороной. Так как народы России и Сирии имеют сильную связь с начала формирования Сирийской арабской республики. И выбор России поддерживать режим — это неверный выбор, и мы надеемся, что Россия исправит это в ближайшее время", — добавил он.

Следующая встреча по Сирии, где с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, запланирована на 3-4 мая в столице Казахстана. Встреча на уровне экспертов планируется 2 мая. МИД Казахстана рассчитывает на участие всех сторон: представителей стран-гарантов (Россия, Иран, Турция), сирийского правительства и оппозиции.

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