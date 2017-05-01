Россия за сутки передала три тонны гуманитарной помощи жителям Сирии

ХМЕЙМИМ (Сирия), 1 мая — РИА Новости. Российские военные за сутки передали 1,3 тысяче жителей Сирии 3 тонны гуманитарной помощи, сообщил в понедельник Центр по примирению враждующих сторон.
"Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 3 тонны. За сутки гуманитарную помощь получили 1,3 тысячи человек", — говорится в сообщении.
Как отметили в Центре по примирению, ООН и партнеры продолжали оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь в Сирии. Продолжаются также работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>