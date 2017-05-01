Россия за сутки передала три тонны гуманитарной помощи жителям Сирии

ХМЕЙМИМ (Сирия), 1 мая — РИА Новости. Российские военные за сутки передали 1,3 тысяче жителей Сирии 3 тонны гуманитарной помощи, сообщил в понедельник Центр по примирению враждующих сторон.

Было проведено шесть гуманитарных акций. В городе Алеппо в районах Новое Южное Алеппо, Бенизид, Бустан Элькаср, Азиз и в округе Кади Аскар жители получили 1,5 тонны хлеба, горячей еды и 150 продовольственных наборов. В населенном пункте Баришбо в провинции Латакия жителям передано 350 продовольственных наборов.

"Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 3 тонны. За сутки гуманитарную помощь получили 1,3 тысячи человек", — говорится в сообщении.

Как отметили в Центре по примирению, ООН и партнеры продолжали оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь в Сирии. Продолжаются также работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся.

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