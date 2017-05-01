Сирийская вооруженная оппозиция рассказала о российских инициативах

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Делегация вооруженной оппозиции Сирии заявила, что Россия внесла предложения по созданию зон снижения напряженности и размещению на линии соприкосновения контингента из стран, не вовлеченных в нынешние боевые действия в стране. Такое заявление сделал РИА Новости в воскресенье член делегации Фатех Хассун.

"Есть российские предложения, полезные своей реалистичностью, о соблюдении прекращение огня, создании зон снижения напряженности и привлечении новых международных игроков к этим договоренностям", — сказал собеседник.

"Предложение России включает введение специальных сил на линии разграничения между режимом и оппозицией, в их основе будут страны, не вовлеченные в текущие боевые действия в Сирии", — продолжил член делегации.

Он отрицательно ответил на вопрос, будут ли это страны-гаранты.

"Не гаранты, силы разграничения будут состоять из стран, не вовлеченных в текущие боевые действия в Сирии. Это значит, что Россия начала действия как гарант политического процесса и договоренностей, достигнутых с режимом. И это… требует от международного сообщества большего вмешательства в переговорах в Астане. Если честно, это хорошо", — заявил собеседник.

Хассун уточнил, что конкретные страны для создания контингента на линии соприкосновения пока не определены.

"Не были предложены конкретные страны. Но в скором времени будут достигнуты договоренности рабочей группой. В случае одобрения новых российских предложений будет создана рабочая группа. Они договорятся о странах, которые смогут войти в эту договоренность", — сказал член делегации вооруженных группировок.

Он также заявил, что силы разграничения, как предполагается, будут иметь стрелковое оружие.

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