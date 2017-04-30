Под Дамаском идут ожесточенные бои между группировками боевиков

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Ожесточенные столкновения между боевиками различных группировок начались в пригороде Дамаска Гуте аш-Шаркия, сообщил спутниковый канал сирийского телевидения.

"В провинции Дамаск в районе Гута аш-Шаркия продолжаются ожесточенные боестолкновения между боевиками группировок "Джейш аль-Ислам", с одной стороны, и "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ – ред.) и "Фейлак ал-Рахман" — с другой", — сообщил телеканал. По его данным, убиты десятки боевиков, а также мирных жителей.

"Продолжающиеся уже несколько дней бои между террористическими группировками начались из-за борьбы за сферы влияния и дележа финансовых средств и продовольствия, которые они получают из-за рубежа", — сообщает сирийское телевидение.