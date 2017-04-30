В Дейр-эз-Зоре сирийская армия уничтожила боевиков ИГ* и их тоннель

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сирийская армия при поддержке собственных ВВС продолжает бои с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) за город Дейр-эз-Зор, уничтожены боевики, а также вырытый ими тоннель, сообщил спутниковый канал сирийского телевидения.

Армейское подразделение отразило попытку проникновения группы террористов ИГ на берег реки Евфрат, уничтожив 12 из них, сообщил телеканал. В юго-западной части города разгромлена позиция ИГ. Кроме того, в квартале Ас-синаа армейское подразделение взорвало тоннель протяженностью 50 метров, который использовался ИГ для передвижения и доставки оружия. Все находившиеся там террористы были уничтожены.

Также, по информации телеканала, сирийские ВВС нанесли удары по скоплениям и позициям ИГ в южной части города Дейр-эз-Зор, а также в провинции Дейр-эз-Зор в районах Ас-Сарда и Аллюш.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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