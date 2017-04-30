Сирийский опыт российских саперов хотят перенять иностранцы

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Зарубежные государства хотят перенять боевой опыт Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ, полученный во время разминирования территорий в Сирии, сообщил в воскресенье журналистам начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
"Всё это мы изучили в ходе выполнения задач, и результат налицо. В плане боевого опыта это очень полезная командировка… уже сегодня нас просят обучить саперов других государств, как на нашей территории, так и на территориях своих государств", — сказал начальник войск.
"Я считаю, что на сегодняшний день российские саперы — наиболее подготовленные саперы… Мы готовы передать свой опыт саперам других государств", — заключил генерал.
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