Сирийский опыт российских саперов хотят перенять иностранцы

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Зарубежные государства хотят перенять боевой опыт Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ, полученный во время разминирования территорий в Сирии, сообщил в воскресенье журналистам начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Он рассказал, что боевики осваивают новую тактику минирования. "Ими сделан очень большой шаг вперед. Особенно в части использования электронных и радиосредств", — пояснил Ставицкий.

"Всё это мы изучили в ходе выполнения задач, и результат налицо. В плане боевого опыта это очень полезная командировка… уже сегодня нас просят обучить саперов других государств, как на нашей территории, так и на территориях своих государств", — сказал начальник войск.

"Я считаю, что на сегодняшний день российские саперы — наиболее подготовленные саперы… Мы готовы передать свой опыт саперам других государств", — заключил генерал.

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