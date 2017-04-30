Сирийская армия освободила десять поселений и нефтехранилища в Хомсе

БЕЙРУТ, 30 апр — РИА Новости. Правительственные войска САР совместно с бойцами народного ополчения отбили у боевиков террористической группировки "Исламское государство"* десять поселений на востоке провинции Хомс, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
По данным сирийского агентства, армии САР удалось также вернуть под свой контроль нефтяные и газовые хранилища, расположенные вблизи освобожденных поселений.
В пятницу сирийская армия отбила у ИГ* одно из крупнейших газовых месторождений в Сирии — Шаэр, расположенное в провинции Хомс.
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России
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