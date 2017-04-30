В Сирии восемь мирных граждан стали жертвами удара коалиции

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия. Архивное фото

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия. Архивное фото

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Восемь мирных сирийцев погибли при авианалете международной коалиции во главе с США в захваченном ИГ* городе Табка к западу от Ракки, сообщило сирийское государственное телевидение.

Бои против террористов ИГ в Табке ведут преимущественно курдские отряды "Сирийских демократических сил" (СДС) и поддержку с воздуха им оказывает коалиция. Дамаск считает операцию незаконной.

"Восемь человек погибли, в том числе пять членов одной семьи, в результате налета ВВС международной коалиции во главе с Вашингтоном в районах Мансура и Аль-Вахб в Табке", — сообщил телеканал со ссылкой на источники.

Ливанский канал "Аль-Маядин" со ссылкой на своего корреспондента в Сирии передал, что жертвами бомбардировки стали не менее 14 человек.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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