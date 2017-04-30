Очередная группа боевиков покинула Хомс

БЕЙРУТ, 30 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Колонна из восьми автобусов вывезла из города Хомс 350 человек, включая 100 боевиков, сообщил РИА Новости источник в мэрии города.

"Вышла колонна из восьми автобусов. На данный момент квартал Аль-Ваэр покинули 350 человек, из них 100 боевиков. Колонна направилась в сторону Идлиб", — рассказал собеседник агентства.

В воскресенье начался седьмой этап вывода боевиков и членов их семей из квартала Аль-Ваэр, который является последним местом, который контролируют боевики в городе Хомс. Как только все вооруженные кварталы покинут Аль-Ваэр, Хомс присоединится к числу сирийских городов, контролируемых правительственными войсками полностью.

Всего с момента вступления в силу договоренностей между сирийскими властями и вооруженными группировками в Хомсе, Аль-Ваэр покинули около 9 тысяч человек из них около 2,5 тысяч боевиков.

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