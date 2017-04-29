В российском противоминном центре в Хомсе выпустили первых саперов

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Филиал Международного противоминного центра Вооруженных сил России в сирийском городе Хомс, где российские специалисты обучают сирийских саперов, произвел первый выпуск, сообщил спутниковый канал сирийского телевидения.

"Состоялся первый выпуск созданного на базе Военного инженерного колледжа Хомса филиала Международного противоминного центра ВС РФ, в котором саперному делу обучаются сирийские военнослужащие. Курсы, которые рассчитаны на один месяц, проводят российские специалисты. Обучаются как офицеры, так и рядовые, но в основном те, кто имеет какой-то саперный опыт. Для отработки всех действий имеются тренировочные поля", — сообщил телеканал.

Филиал Международного противоминного центра ВС РФ в Хомсе был открыт в начале апреля. Здесь одновременно могут обучаться 70 человек из разных военных частей Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>