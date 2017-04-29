США начали патрулировать сирийско-турецкую границу

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Американские войска приступили к патрулированию турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить дальнейшие столкновения между турецкими военными и курдскими ополченцами, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.
Ранее источник в курдских отрядах ополчения YPG сообщил агентству Sputnik, что американские военные начали размещать бронетехнику вдоль турецко-сирийской границы от Кобани до Камышлов.
При этом именно эти курдские группировки совместно с международной коалицией ведут освобождение сирийских городов Табка и Ракка от запрещенного в России и других странах "Исламского государства"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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