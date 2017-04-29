Разминировавшие Пальмиру российские саперы получили награды

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российских военных, разминировавших сирийскую Пальмиру, торжественно наградили в подмосковном Нахабино, сообщила в субботу пресс-служба российского Минобороны.

"Сегодня в международном противоминном центре состоялось торжественное награждение военнослужащих инженерных войск, прибывших после выполнения задач по гуманитарному разминированию города Пальмира на территории Сирийской арабской республики. Военнослужащим инженерных войск были вручены ведомственные награды", — говорится в сообщении.

Военных поздравили замначальника генерального штаба Сергей Истраков, начальник инженерных войск Юрий Ставицкий, ветераны инженерных войск, представители духовенства, местных властей, а также сослуживцы, родные и близкие.

С 8 марта по 20 апреля было очищено 1,5 тысячи гектаров, 140 километров дорог, около 2 тысяч зданий и сооружений на архитектурно-исторической части Пальмиры. Были обнаружены и уничтожены 6,6 тысячи взрывоопасных предметов, в том числе 630 самодельных взрывных устройства.

В разминировании Пальмиры были задействованы более 150 специалистов сводного отряда Международного противоминного центра российских вооруженных сил и 17 единиц специальной техники, в том числе бронеавтомобилей повышенной защищённости "Тайфун-К" и "Рысь", многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6".

Саперы использовали только современные средства поиска и обнаружения (ОКО-2, МБИ-П, ПИПЛ, ИНВУ-3М "Коршун" и др.), а также средства защиты сапера "ОВР-2" (легкого класса) и "Доспехи-КП" (тяжелого класса). В состав отряда помимо саперных подразделений входило кинологическое подразделение с минно-розыскными собаками. Кроме того, в ходе выполнения задач были протестированы перспективные средства поиска и новые образцы экипировки.

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