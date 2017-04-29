РФ надеется, что вооруженная оппозиция Сирии приедет на встречу в Астане

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия надеется, что делегация вооруженной оппозиции Сирии приедет на встречу в Астану, однако пока ее состав не сформирован, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Мы рассчитываем на то, что они приедут (вооруженная оппозиция)… и надеемся, что наши турецкие партнеры будут гарантами…, потому что Астана для того и существует, чтобы обсуждать все эти вопросы и максимально эффективно взаимодействовать в плане закрепления режима прекращения боевых действий", — сказал он.

"Пока у нас нет состава делегации, мы исходим из того, что уже есть как бы опыт предыдущих встреч, состав делегации от правительства, состав делегации от оппозиции. Это может меняться, я имею в виду в составе участников оппозиции", — добавил Богданов.

Следующая встреча по Сирии, где с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, запланирована на 3-4 мая в столице Казахстана. Встреча на уровне экспертов планируется 2 мая. МИД Казахстана рассчитывает на участие всех сторон: представителей стран-гарантов (Россия, Иран, Турция), сирийского правительства и оппозиции.

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