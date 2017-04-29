Россия передала жителям Сирии почти семь тонн гуманитарной помощи

ХМЕЙМИМ (Сирия), 29 апр — РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки провели восемь гуманитарных акций в Сирии, в ходе которых свыше 3,1 тысячи мирных жителей получили почти семь тонн гуманитарной помощи, сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению в субботу.
"Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 6,7 тонны. За сутки гуманитарную помощь получили 3135 человек", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток ООН и партнеры продолжали оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь САР. Также продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся.
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