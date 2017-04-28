Богданов обсудил с послом Сирии турецкие удары по курдским отрядам

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в пятницу обсудил с послом Сирии Риядом Хаддадом турецкие удары по курдским отрядам самообороны в северной Сирии и атаки ВВС Израиля по району аэропорта Дамаска, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся откровенный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее, в том числе с учетом недавних грубых нарушений суверенитета САР: турецких ударов по курдским отрядам самообороны в северной Сирии 25 апреля и атаки ВВС Израиля по району международного аэропорта Дамаска 27 апреля", — отмечает ведомство.

Сообщается, что просьба состоялась по просьбе сирийского посла. "С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве осуждают акты агрессии против суверенной Сирии – государства-члена ООН, считают их недопустимыми и противоречащими принципам международного права", — отметили в МИД РФ.

В ходе встречи отдельное внимание было уделено вопросам подготовки к запланированной на 3-4 мая этого года четвертой международной встрече по Сирии в Астане.

Генштаб ВС Турции сообщил во вторник о гибели около 70 членов РПК в ходе авиаударов по позициям сил самообороны курдов на северо-востоке Сирии и РПК на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган в интервью агентству Рейтер заявил, что сожалеет в связи с гибелью нескольких участников курдских отрядов пешмерга. По его словам, действия Турции не являются операцией против этих отрядов.

В четверг сирийское национальное агентство Сана со ссылкой на военный источник сообщило, что Израиль нанес ракетный удар по военному объекту к юго-западу от международного аэропорта Дамаска, что привело к взрывам и пожару, нанесен материальный ущерб. По данным арабских СМИ, ракеты попали в склад с боеприпасами, принадлежащий ливанскому движению "Хезболлах", воюющему на стороне армии САР. Министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что "инцидент в Сирии", откуда поступили сообщения об авиаударе по аэропорту в Дамаске, "полностью вписывается" в израильскую политику противодействия попыткам передачи современного оружия движению "Хезболлах".