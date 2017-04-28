СМИ: близ Дамаска в ходе боев между террористами убиты более 100 боевиков

БЕЙРУТ, 28 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Три вооруженные группировки в восточном пригороде Дамаска в пятницу начали вооруженные столкновения между собой, с начала боев убиты более 100 террористов, сообщает телеканал "Аль-Маядин".

По данным телеканала, ожесточенные бои завязались между радикалами из "Джейш аль-Ислам", "Фейлак ар-Рахман" и "Джебхат ан-Нусра"*. Бои продолжаются.

Сирийская армия, в свою очередь, продолжает операцию по освобождению квартала Кабун в восточном пригороде Дамаска. На протяжении нескольких дней в сирийской столице слышна активная работа артиллерии и авиации. Террористы в ответ регулярно обстреливают ракетами жилые кварталы города.

Тем временем в северо-восточном пригороде Дамаска сирийская армия и союзные ей силы взяли под контроль поселение Дерра, тем самым обеспечив полный контроль над сирийско-ливанской границей от Туфейль до курортного города Забадани.

В 130 километрах от Забадани, в районе пограничного населенного пункта Флита, боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" напали на позиции террористической группировки "Исламское государство"*, в результате чего завязались ожесточенные бои.

Ливанская армия, в свою очередь, открыла огонь из артиллерии по отрядам террористов, которые пытаются просочится на территорию этой страны из Сирии в районе города Эрсаль.

Террористические группировки на протяжении всего сирийского конфликта активно используют труднодоступный горный рельеф на ливано-сирийской границе для контрабанды оружия, переброски новых боевиков и организации тренировочных лагерей и складов с оружием.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.