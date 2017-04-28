Ракетный удар Израиля не повлиял на работу аэропорта Дамаска

ДАМАСК, 28 апр – РИА Новости. Ракетный удар, нанесенный Израилем 27 апреля, не повлиял на работу авиации в международном аэропорту Дамаска. Воздушные ворота сирийской столицы работают в штатном режиме, сообщил РИА Новости министр транспорта САР Али Хамуд.
"Аэропорт работает согласно расписанию, всё рейсы выполняются без задержек. … террористическая атака была осуществлена, чтобы помешать восстановлению страны, разрушить объекты инфраструктуры и посеять страх в душах сирийцев. Это цель никогда не будет осуществлена", — сказал министр.
По словам министра, транспортная система страны успешно противостоит терроризму и развернутой против Сирии войне.
В четверг сирийское национальное агентство Сана со ссылкой на военный источник сообщило, что Израиль нанес ракетный удар по военному объекту к юго-западу от международного аэропорта Дамаска, что привело к взрывам и пожару, нанесен материальный ущерб. Ракетный удар был нанесен в 03.50 по местному времени (совпадает с мск) с воздуха с территории Голанских высот. По данным ряда арабских СМИ ракеты попали в склад с боеприпасами, принадлежащий ливанскому движению "Хезболлах", которые воюют на стороне сирийской армии.
МИД РФ в четверг выступил с осуждением актов агрессии против Сирии.
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