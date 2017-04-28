Ракетный удар Израиля не повлиял на работу аэропорта Дамаска

ДАМАСК, 28 апр – РИА Новости. Ракетный удар, нанесенный Израилем 27 апреля, не повлиял на работу авиации в международном аэропорту Дамаска. Воздушные ворота сирийской столицы работают в штатном режиме, сообщил РИА Новости министр транспорта САР Али Хамуд.

"Аэропорт работает согласно расписанию, всё рейсы выполняются без задержек. … террористическая атака была осуществлена, чтобы помешать восстановлению страны, разрушить объекты инфраструктуры и посеять страх в душах сирийцев. Это цель никогда не будет осуществлена", — сказал министр.

По словам министра, транспортная система страны успешно противостоит терроризму и развернутой против Сирии войне.

"Боевики при поддержке влиятельных мировых держав стремятся разрушить всё достояние сирийского народа. Постоянным атакам подвергаются мосты, железные дороги, вокзалы, аэропорты, медицинские транспортные средства. Наложены санкции на сирийские авиакомпании и корабли. Враги хотят максимально разрушить транспортное сообщение внутри страны и изолировать её от окружающего мира", — добавил Хамуд.

В четверг сирийское национальное агентство Сана со ссылкой на военный источник сообщило, что Израиль нанес ракетный удар по военному объекту к юго-западу от международного аэропорта Дамаска, что привело к взрывам и пожару, нанесен материальный ущерб. Ракетный удар был нанесен в 03.50 по местному времени (совпадает с мск) с воздуха с территории Голанских высот. По данным ряда арабских СМИ ракеты попали в склад с боеприпасами, принадлежащий ливанскому движению "Хезболлах", которые воюют на стороне сирийской армии.

Министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что "инцидент в Сирии", откуда поступают сообщения об авиаударе по аэропорту в Дамаске, "полностью вписывается" в израильскую политику противодействия попыткам передачи современного оружия ливанскому движению "Хезболлах".

МИД РФ в четверг выступил с осуждением актов агрессии против Сирии.

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