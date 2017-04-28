Генштаб Турции сообщил о ликвидации 18 членов курдских формирований в Сирии

АНКАРА, 28 апр — РИА Новости. Восемнадцать бойцов сил самообороны курдов были ликвидированы в Сирии в результате ответного огня с турецкой стороны после обстрела КПП Аксой и Текче в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции, сообщил в пятницу турецкий генштаб.

"Сегодня рано утром КПП Аксой в районе Джейланпынар провинции Шанлыурфа был подвернут обстрелу из гранатометов с территории Сирии, подконтрольной силам самообороны курдов. В результате немедленно открытого ответного огня уничтожено 11 террористов. Вчера в результате ответного огня после минометного обстрела КПП Текче в районе Акчакале провинции Шанлыурфа уничтожено семь членов сепаратистской террористической организации", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Анкара считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). В связи с этим Турция ранее неоднократно критиковала США за поставки оружия сирийским курдам, которых Вашингтон считает своими союзниками в борьбе с террористической группировкой ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.