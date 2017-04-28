Курды сообщили о гибели 17 турецких солдат на севере Сирии

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. На севере Сирии у границы с Турцией продолжаются столкновения курдских формирований с турецкой армией, курдское ополчение YPG сообщило о гибели 17 турецких солдат в боях за кантон Африн, сообщает курдское агентство Firat.

"Источник YPG заявил, что 17 турецких солдат были убиты и трое получили ранения… YPG также уничтожили бронетранспортер турецкой армии", — сообщило агентство. По его данным, это произошло в районе деревень Рако (Raco) и Шийе (Şiyê) курдского кантона Африн.

Ранее курды сообщали об уничтожении турецких танка, бронетранспортера и машины с радаром в районе города Тель-Абьяд (курдское название Гире Спи).

Обострение между курдскими повстанцами и турецкой армией произошло после того, как турецкая авиация 25 апреля произвела бомбардировку позиций курдских повстанцев на севере Сирии и Ирака. Турция считает их связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным турецкого генштаба, погибло 70 курдских бойцов.

При этом именно эти курдские группировки совместно с международной коалицией ведут освобождение сирийских городов Табка и Ракка от ИГ.