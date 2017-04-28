Главой миссии по расследованию химатак в Сирии стал Эдмон Муле из Гватемалы

ООН, 28 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Совместную миссию ООН и ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия), призванную расследовать случаи применения химического оружия в Сирии, возглавил Эдмон Муле из Гватемалы, соответствующее назначение сделал генсек ООН Антониу Гутерреш в четверг, сообщили в пресс-службе всемирной организации.

На этом посту Муле, который при Пан Ги Муне возглавлял аппарат генсека ООН, сменил Вирджинию Гамбу из Аргентины. Гамба была ранее назначена специальным представителем генсека по вопросу о детях и вооруженных конфликтах.

Эдмон Муле ранее занимал пост помощника генсека по вопросам миротворческих операций, а также руководил миссией ООН по стабилизации на Гаити.

Совместный механизм по расследованию случаев применения химического оружия был создан решением СБ ООН в 2015 году. На данный момент эксперты представили четыре доклада по итогам расследования. Ответственным за три случая было признано правительство Сирии, за одну — боевики запрещенной в РФ и ряде стран террористической группировки "Исламское государство". В ноябре резолюцией Совета Безопасности ООН работа механизма была продлена на год.

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