В ООН не могут установить, кто стоит за взрывами в районе аэропорта Дамаска

ООН, 27 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. ООН не может установить причины взрыва в аэропорту сирийского Дамаска, не сообщает о причастности к инциденту Израиля. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя информацию о ракетном ударе Израиля в районе аэропорта Дамаска.

Он сообщил, что в ООН осведомлены о взрывах вблизи аэропорта Дамаска. "Мы не способны установить, что произошло, и не имеем возможности узнать, что или кто вызвали взрыв", — заявил Дюжаррик журналистам в четверг. При этом в ООН призвали "все заинтересованные стороны избежать дальнейшего роста напряженности".

Раннее в четверг сирийское национальное агентство Сана со ссылкой на военный источник сообщило, что Израиль нанес ракетный удар по военному объекту к юго-западу от международного аэропорта Дамаска, что привело к взрывам и пожару, нанесен материальный ущерб. Ракетный удар был нанесен в 03.50 по местному времени (совпадает с мск) с воздуха с территории Голанских высот. Самолеты ВВС Израиля не вторгались в воздушное пространство Сирии.

Министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что "инцидент в Сирии", откуда поступают сообщения об авиаударе по аэропорту в Дамаске, "полностью вписывается" в израильскую политику противодействия попыткам передачи современного оружия ливанскому движению "Хезболлах".

МИД РФ в четверг выступил с осуждением актов агрессии против Сирии.

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