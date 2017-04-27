В ООН не могут установить, кто стоит за взрывами в районе аэропорта Дамаска

ООН, 27 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. ООН не может установить причины взрыва в аэропорту сирийского Дамаска, не сообщает о причастности к инциденту Израиля. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя информацию о ракетном ударе Израиля в районе аэропорта Дамаска.
Раннее в четверг сирийское национальное агентство Сана со ссылкой на военный источник сообщило, что Израиль нанес ракетный удар по военному объекту к юго-западу от международного аэропорта Дамаска, что привело к взрывам и пожару, нанесен материальный ущерб. Ракетный удар был нанесен в 03.50 по местному времени (совпадает с мск) с воздуха с территории Голанских высот. Самолеты ВВС Израиля не вторгались в воздушное пространство Сирии.
МИД РФ в четверг выступил с осуждением актов агрессии против Сирии.
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