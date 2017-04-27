Асад заявил, что у Трампа "нет никакой политики"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью венесуэльскому телеканалу TeleSUR, что у его американского коллеги Дональда Трампа нет никакой политики.

"У американского президента нет никакой политики. Есть политики, разработанные американскими институтами, которые контролируют американский режим: разведывательные службы, Пентагон, крупные оружейные фирмы и нефтяные компании, а также финансовые учреждения, в дополнение к некоторым другим лобби, которые оказывают влияние на американское принятие решений", — заявил Асад в ответ на вопрос о том, как он оценивает политику Трампа в мире и в Сирии. Текст интервью приводит агентство САНА.

Как отметил Асад, оценка внешней политики Трампа является потерей времени, поскольку Трамп выполняет то, что ему указывают делать эти институты.

Сирийский президент также отметил, что "США всегда стремятся контролировать все страны мира без исключения". "Поэтому то, что происходит с Сирией, Кореей, Ираном, Россией и, может быть, сейчас с Венесуэлой, нацелено на повторное навязывание американской гегемонии миру, потому что они считают, что эта гегемония сейчас находится под угрозой, что, следовательно, угрожает интересам американских экономических и политических элит", — пояснил Асад.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

С 2014 года США наносят в Сирии удары по террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) без разрешения властей страны.