Асад провел параллели между событиями в Сирии и Венесуэле

АСАД В ИНТЕРВЬЮ ВЕНЕСУЭЛЬСКОМУ ТВ: СЦЕНАРИЙ СОБЫТИЙ В ВЕНЕСУЭЛЕ ПОХОЖ НА СИРИЙСКИЙ, ТАК КАК В ОБЕИХ СТРАНАХ ЗА НИМИ СТОЯТ США

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