Супруга Асада передала российскому детскому омбудсмену подарки

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Анне Кузнецовой в ходе заседания общественного совета при омбудсмене передали подарки из Сирии от супруги президента Сирии Асмы Асад.

"Мы сегодня вернулись с гуманитарной миссией из Сирии, и госпожа Асад передала вам подарки. Это вам, Анна Юрьевна, со словами благодарности за гуманитарную миссию, которую вы несёте, и сейчас в Сирии задумываются о создании такого же института о создании уполномоченного по правам ребёнка. Проблема детей — особенно проблема после военных действий. Мы с ними делимся опытом", — сказал член общественного совета Вячеслав Маратканов, передавая уполномоченному подарки (арафатки).

Детский омбудсмен сказала, что в следующий раз с гуманитарной миссией передаст книги, написанные детьми. "Среди них есть письма солдатам, которые служат в Сирии, вернее, нашим российским солдатам, которые находятся сейчас в Сирии, и на самом деле вот эти письма детские — до слез", — добавила Кузнецова.

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