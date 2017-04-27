Источник: газопровод под Дамаском не пострадал от израильского удара

ДАМАСК, 27 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Газопровод, идущий в Дамаск с юга, не пострадал в результате израильского ракетного удара, ракеты попали в склад с боеприпасами рядом с международным аэропортом, сообщил РИА Новости источник, приближенный к сирийской службе общей безопасности.
"Газопровод в том районе не пострадал. Ракетному удару Израиля подвергся склад с боеприпасами и топливом", — сказал собеседник агентства.
Сирийское национальное агентство САНА в свою очередь пишет со ссылкой на военный источник, что правительственные войска расценивают данный удар, как поддержку террористов и акцию поднятия боевого духа воюющих в Сирии радикальных группировок.
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