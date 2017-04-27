Источник: газопровод под Дамаском не пострадал от израильского удара

ДАМАСК, 27 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Газопровод, идущий в Дамаск с юга, не пострадал в результате израильского ракетного удара, ракеты попали в склад с боеприпасами рядом с международным аэропортом, сообщил РИА Новости источник, приближенный к сирийской службе общей безопасности.

Раннее в четверг сирийское национальное агентство Сана со ссылкой на военный источник сообщило, что Израиль нанес ракетный удар по военному объекту к юго-западу от международного аэропорта Дамаска, что привело к взрывам и пожару, нанесен материальный ущерб. Ракетный удар был нанесен в 3.50 по местному времени (совпадает с мск) с воздуха с территории Голанских высот. Самолеты ВВС Израиля не вторгались в воздушное пространство Сирии.

"Газопровод в том районе не пострадал. Ракетному удару Израиля подвергся склад с боеприпасами и топливом", — сказал собеседник агентства.

Сирийское национальное агентство САНА в свою очередь пишет со ссылкой на военный источник, что правительственные войска расценивают данный удар, как поддержку террористов и акцию поднятия боевого духа воюющих в Сирии радикальных группировок.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>