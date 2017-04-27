Пекин о якобы авиаударе Израиля в Сирии: Китай против применения силы

ПЕКИН, 27 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай выступает против применения силы или угрозы ее применения в других странах, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в разведслужбах региона сообщило, что Израиль нанес авиаудар по складу "Хезболлы" в районе аэропорта Дамаска.

"Мы только что видели сообщение. Китай против использования силы или против угроз применения силы. Эта позиция ясная. Мы полагаем, что суверенитет и территориальная целостность страны должна уважаться", — сказал Гэн Шуан, отвечая на вопрос, как Китай комментирует информацию, что Израиль мог нанести авиаудар по складу в Сирии.

Официальный представитель МИД КНР добавил, что единственным практическим путем решения ситуации в Сирии является политическое решение. Гэн Шуан также отметил вновь, что будущее Сирии должно определяться жителями страны. "Все стороны должны работать друг с другом для продвижения политического процесса в сирийском вопросе", — добавил Гэн Шуан.

​Кроме этого, телеканал "Аль-Маядин" сообщал со ссылкой на корреспондента о мощном взрыве в районе аэропорта Дамаска. По данным телеканала "Аль-Манар", взрыв, "вероятно, является результатом израильского авиаудара".

При этом, как отметило агентство Рейтер, представитель израильских ВС отказался комментировать информацию о том, что Израиль нанес авиаудар по складу "Хезболлы" в районе аэропорта Дамаска.

Официальные комментарии сирийской и израильской сторон относительно этих сообщений пока не поступали.