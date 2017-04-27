Дамаск назвал заявления МИД Франции по инциденту в Шейхуне ложью

ДАМАСК, 27 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. МИД Сирии назвал "обманом и сфабрикованной ложью" расследование французских экспертов по инциденту в Хан-Шейхуне.

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро в среду в своем докладе заявил, что зарин, примененный в сирийском городе Хан-Шейхун, якобы был произведен сирийским научно-исследовательским центром.

"Сирия осуждает обман и сфабрикованную ложь, представленную министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро в связи с преступлением в Хан-Шейхуне. Это не оставляет сомнений в причастности Франции к этому преступлению и ее непосредственному участию в агрессии против Сирии",- говорится в заявлении МИД Сирии.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала Дамаск, который отверг обвинения и возложил ответственность на боевиков и их покровителей.

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