Министр разведки Израиля прокомментировал данные об авиаударе под Дамаском

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апр — РИА Новости. Министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что "инцидент в Сирии", откуда поступают сообщения об авиаударе по аэропорту в Дамаске, "полностью вписывается" в израильскую политику противодействия попыткам передачи современного оружия ливанскому движению "Хезболлах".

В интервью местной радиостанции "Галей ЦАХАЛ" политик воздержался от признания ответственности Израиля за ночной налет. В пресс-службе Армии обороны Израиля воздерживаются от каких-либо комментариев по поводу инцидента.

"Инцидент в Сирии полностью вписывается в политику Израиля… противодействовать попыткам Ирана переправлять современное оружие "Хезболлах" через Сирию", — сказал Кац, который сейчас находится с визитом в США.

Он напомнил о недавнем обещании премьер-министра Биньямина Нетаньяху действовать при наличии разведывательной информации о переправке оружия "Хезболлах", чьи военизированные формирования в прошлом не раз воевали с Израилем, а сейчас участвуют в гражданской войне в Сирии на стороне президента Башара Асада.

Ранее в четверг ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщал со ссылкой на своего корреспондента о мощном взрыве в районе аэропорта Дамаска. По данным источника агентства Рейтер в разведслужбах региона, Израиль нанес авиаудар по складу "Хезболлах".

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