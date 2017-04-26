Лавров обсудил с министром обороны Израиля ситуацию в Сирии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом в среду обсудил ситуацию в Сирии, палестино-израильское урегулирование и противодействие терроризму, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы была обсуждена актуальная ближневосточная проблематика с акцентом на ситуации в Сирии и вокруг нее, перспективы палестино-израильского урегулирования, а также вопросы противодействия терроризму", — говорится в сообщении.

Также отмечено, что были "затронуты некоторые аспекты дальнейшего укрепления дружественных российско-израильских отношений".

Встреча Лаврова и Либермана состоялась в Москве, куда израильский министр прибыл для участия в VI Московской конференции по международной безопасности.

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