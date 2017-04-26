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Война в Сирии
Война в Сирии

Выполнили задачу: Россия вывела половину авиагруппы с базы Хмеймим

19:1426.04.2017
(обновлено: 19:17 26.04.2017)
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© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкПодготовка штурмовика Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии к вылету в пункт постоянной дислокации на территории РоссииПодготовка штурмовика Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии к вылету в пункт постоянной дислокации на территории России
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия вывела почти половину авиагруппировки, которая изначально располагалась на базе Хмеймим в Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской на VI Московской международной конференции по безопасности.

Также он подвел промежуточные итоги операции в Сирии.

Итоги операции

Российский истребитель Су-34 совершает взлет на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
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России удалось в корне переломить ситуацию в Сирии, считают в Генштабе
Рудской рассказал, что с начала военной операции в Сирии Воздушно-космические силы России совершили более 23 тысяч боевых вылетов и нанесли порядка 77 тысяч авиаударов по позициям боевиков.

Он отметил, что ВКС меньшим числом самолетов нанесли в четыре раза больше ударов, чем западная коалиция во главе с США.

Военные сочли возможным сократить число самолетов, поскольку количество террористических формирований в стране уменьшилось.

"Для руководства боевыми действиями в Сирии развернута многоуровневая система управления, что дает возможность командованию российской группировки с аэродрома Хмеймим контролировать воздушную обстановку на всей территории Сирии", — добавил Рудской.

Всего за время операции российских сил на территории Сирии, под контроль законного правительства возвращено 695 населенных пунктов и более 14 тысяч квадратных километров территории. Это позволило вернуться в свои дома более 108 тысячам беженцев.

Поддержка перемирия растет

Истребитель ВКС РФ СУ-30 СМ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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РФ контролирует все воздушное пространство над Сирией, заявили в Генштабе
На сегодня о приверженности прекращению огня в Сирии, договоренности о котором были достигнуты при посредничестве Турции и России, заявили 207 вооруженных формирований. При этом их число постоянно растет.

По словам Рудского, эти меры позволили активизировать процесс заключения соглашений о перемирии.

"Достигнуты договоренности о примирении со старейшинами и главами 1 470 населенных пунктов, где проживает более 6 миллионов 360 тысяч человек", — добавил представитель Генштаба.

Коренной перелом

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на VI Московской конференции по международной безопасности. 26 апреля 2017
© РИА Новости . Илья Питалев
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Эксперт о словах Шойгу про удар США в Сирии: действия Запада непредсказуемы
Российская группировка помогла правительственным войскам в корне переломить ситуацию в стране, подчеркнул Рудской, говоря о действиях ВСК в Сирии.

По его словам, разгромлены крупные бандформирования в районе Хамы и Хомса. Так, в боях с правительственными войсками под городом Хама боевики потеряли более семи тысяч человек.

"Благодаря самоотверженным действиям правительственных войск и поддержке ВКС России обстановка в этом районе (Хама) стабилизировалась. Террористы отодвинуты от города на расстояние более 15 километров", — уточнил Рудской.

Также правительственные войска значительно улучшили свое положение в провинции Дамаск и пригородах столицы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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Удар США по базе в Сирии создал угрозу для российских военных, заявил Шойгу
В этом году, по словам представителя Генштаба, разгромлена крупная группировка боевиков в районе Алеппо. "Правительственные войска освободили от бандформирований 41 населенный пункт и вышли к району юго-западнее города Мельниш", — отметил Рудской.

При этом террористы ИГ* и "Джебха ан-Нусра"* продолжают оказывать ожесточенное сопротивление в Сирии, демонстрируя готовность к затяжной войне.

Рассказали в Генштабе и о числе россиян, воевавших в рядах "Исламского государства"* и других террористических организаций. По словам Рудского, к началу 2015 года в рядах боевиков находилось порядка 4,5 тысячи граждан России и стран СНГ.

Пальмира и Алеппо

Ситуация в Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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В Алеппо российские медики помогли 17 тысячам человек
Также Рудской рассказал, что сирийские правительственные войска установили полный контроль над городом Пальмира.

"За полтора месяца правительственные войска и отряды ополчения полностью разгромили группировку бандформирования ИГИЛ*, продвинулись более чем на 60 километров и установили полный контроль над Пальмирой. Террористы понесли серьезные потери", — отметил генерал.

Также, по его словам, российские военные медики оказали "неоценимую помощь населению Алеппо".

"Квалифицированная медицинская помощь на сегодняшний день оказана более 17 тысячам человек", — рассказал Рудской.

Взаимодействие с США

Президент России В.Путин и президент Сирии Б.Асад. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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В Кремле заявили, что позиция Путина по Асаду не изменилась
Россия и США продолжают поддерживать связь по горячей линии во избежание авиаинцидентов в небе над Сирией, несмотря на приостановление действия соответствующего меморандума между двумя странами.

"На рабочем уровне у нас есть телефоны прямой линии, это делается для того, чтобы, прежде всего, обеспечить безопасность авиации ВКС России, которая работает в воздушном пространстве Сирии и американской авиации", — объяснил Рудской.

При этом он выразил надежду, что военные ведомства России и США смогут в будущем преодолеть все противоречия и наладить взаимодействие в Сирии.

Ранее Россия приостановила действие меморандума о предотвращении авиаинцидентов в небе над Сирией после нанесения США ракетного удара по сирийской авиабазе ВВС Шайрат в провинции Хомс.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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