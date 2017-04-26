США
26.0426 апреля18:44МСК
USD56.31+0.47
EUR61.51+0.71
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Париж обвинил Сирию в применении зарина, Москва настаивает на расследовании

18:0426.04.2017
(обновлено: 18:05 26.04.2017)
03081
© REUTERS / Ammar AbdullahСитуация в Идлибе, Сирия. 5 апреля 2017 годаСитуация в Идлибе, Сирия. 5 апреля 2017 года
© REUTERS / Ammar Abdullah

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Специальное расследование французских властей подтвердило применение зарина в сирийском городе Хан-Шейхуне, ответственность за применение химоружия лежит исключительно на руководстве Сирии, заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро.

Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Глава МИД Франции заявил, что примененный в Идлибе зарин произвели в Сирии
"Мы знаем, что примененное активное вещество, которое привело к гибели более 80 человек, это именно зарин", — сказал Эйро по завершении заседании французского Совбеза.

По его словам, выводы сделаны по итогам расследования и анализа французской разведки на основе образцов, взятых на месте трагедии сразу после атаки.

Со ссылкой на "достоверный источник" Эйро также заявил, что метод производства зарина является типичным для сирийских химлабораторий, что позволяет установить ответственность властей. "Мы знаем это, потому что сохранили образцы, собранные после прошлых атак, и смогли провести сравнение", — пояснил министр.

Эвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017. Архивное фото
© AP Photo / DHA-Depo Photos
Nation: СМИ молчат о нестыковках в истории с химатакой в Сирии
Он также утверждает, что удар по Хан-Шейхуну нанесла авиация сирийских властей. "Ответственность сирийского режима не вызывает сомнений с учетом способа изготовления и применения зарина", — заключил глава МИД Франции.

В докладе Эйро, опубликованном на сайте французского внешнеполитического ведомства, утверждается, что "процесс синтезирования зарина, произведенного сирийским научно-исследовательским центром и примененного сирийскими вооруженными силами и спецслужбами, включает в себя использование гексамина в качестве стабилизатора".

© REUTERS / Ammar AbdullahСитуация в Идлибе, Сирия. 4 апреля 2017
© REUTERS / Ammar Abdullah
Ситуация в Идлибе, Сирия. 4 апреля 2017

Реакция в Москве

В свою очередь в Кремле выразили крайнее непонимание и сожаление из-за того, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не расследует инцидент с применением химоружия в Хан-Шейхуне. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, факт использования отравляющих веществ вызывает мало сомнений, но требует тщательного и беспристрастного международного расследования.

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
Кремль сожалеет, что ОЗХО не расследует инцидент в Хан-Шейхуне
При этом, комментируя обвинение со стороны Франции в адрес властей Сирии в химической атаке, Песков отметил, что это заявление никак не может повлиять на позицию Кремля.

Глава российского МИД Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром заявил, что партнеры так и не предоставили факты, подтверждающие виновность Дамаска в химатаке в сирийском Хан-Шейхуне.

"Нам сказали доверительно, что у наших американских коллег есть неопровержимые данные, чуть ли не поименный список сирийских официальных лиц, военных, кто принимал решение о применении химического оружия, и все другие факты, которые касаются инцидента 4 апреля. Но, естественно, этими фактами с нами делиться не могут по соображениям секретности, конфиденциальности", — сказал Лавров и подчеркнул, что Москва предпочитает "доверять, но проверять".

Атака на Хан-Шейхун

Разрушенное здание в Идлибе, Сирия. Архивное фото
© AFP 2017 / Omar haj Kadour
В СПЧ ООН не нашли связи между ударами по Идлибу и предполагаемой химатакой
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала Дамаск, который отверг обвинения и возложил ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявили, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Прохожие на одной из улиц в Нью-Йорке
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Открытие Госдепа: правда все-таки существует
Как ранее заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра"*, на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

*террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

© Ruptly
Лавров назвал главное условие объективного расследования химатаки в Сирии
Комментировать
+
Война в Сирии
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена