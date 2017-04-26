Париж обвинил Сирию в применении зарина, Москва настаивает на расследовании

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Специальное расследование французских властей подтвердило применение зарина в сирийском городе Хан-Шейхуне, ответственность за применение химоружия лежит исключительно на руководстве Сирии, заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро.

"Мы знаем, что примененное активное вещество, которое привело к гибели более 80 человек, это именно зарин", — сказал Эйро по завершении заседании французского Совбеза.

По его словам, выводы сделаны по итогам расследования и анализа французской разведки на основе образцов, взятых на месте трагедии сразу после атаки.

Со ссылкой на "достоверный источник" Эйро также заявил, что метод производства зарина является типичным для сирийских химлабораторий, что позволяет установить ответственность властей. "Мы знаем это, потому что сохранили образцы, собранные после прошлых атак, и смогли провести сравнение", — пояснил министр.

Он также утверждает, что удар по Хан-Шейхуну нанесла авиация сирийских властей. "Ответственность сирийского режима не вызывает сомнений с учетом способа изготовления и применения зарина", — заключил глава МИД Франции.

В докладе Эйро, опубликованном на сайте французского внешнеполитического ведомства, утверждается, что "процесс синтезирования зарина, произведенного сирийским научно-исследовательским центром и примененного сирийскими вооруженными силами и спецслужбами, включает в себя использование гексамина в качестве стабилизатора".

Реакция в Москве



В свою очередь в Кремле выразили крайнее непонимание и сожаление из-за того, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не расследует инцидент с применением химоружия в Хан-Шейхуне. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, факт использования отравляющих веществ вызывает мало сомнений, но требует тщательного и беспристрастного международного расследования.

При этом, комментируя обвинение со стороны Франции в адрес властей Сирии в химической атаке, Песков отметил, что это заявление никак не может повлиять на позицию Кремля.

Глава российского МИД Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром заявил, что партнеры так и не предоставили факты, подтверждающие виновность Дамаска в химатаке в сирийском Хан-Шейхуне.

"Нам сказали доверительно, что у наших американских коллег есть неопровержимые данные, чуть ли не поименный список сирийских официальных лиц, военных, кто принимал решение о применении химического оружия, и все другие факты, которые касаются инцидента 4 апреля. Но, естественно, этими фактами с нами делиться не могут по соображениям секретности, конфиденциальности", — сказал Лавров и подчеркнул, что Москва предпочитает "доверять, но проверять".

Атака на Хан-Шейхун



Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала Дамаск, который отверг обвинения и возложил ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявили, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Как ранее заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра"*, на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

*террористическая организация, запрещенная в России

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