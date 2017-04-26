Британская авиация ликвидировала в САР соотечественника, воевавшего за ИГ*

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Британские беспилотники ликвидировали в Сирии гражданина Соединенного королевства, примкнувшего к боевикам террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает в среду телеканал Sky News.

Британская авиация впервые уничтожила боевика на территории Сирии, действуя вне рамок военной операции коалиции, отмечает телеканал. Удар носил "точечный характер" и был произведен без предварительного согласования в парламенте.

Операция прошла 21 апреля в районе Ракки. При ударе был убит Реяд Хан (Reyaad Khan), а также еще два боевика, в том числе один британец.

По данным разведслужб МИ-5, МИ-6 и Центра правительственной связи (GCHQ), Хан "призывал боевиков совершать атаки против Великобритании и ее союзников", причем мог организовать нападение "в короткий срок".

Ведомства предоставили обоснование необходимости удара комитету британского парламента по разведке и безопасности.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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