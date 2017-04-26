Гатилов: действия Турции в Ираке и Сирии негативно влияют на регион

ЖЕНЕВА, 25 апр — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, комментируя проведённую накануне Анкарой военную операцию в Ираке и Сирии, заявил, что любые подобные действия негативно влияют на ситуацию в регионе.

"Я не знаю, проинформировала ли нас об этих своих действиях Турция, но любые военные операции, естественно, негативным образом влияют на общую ситуацию и на переговорный процесс в частности", — сказал журналистам российский дипломат.

В среду генштаб ВС Турции сообщил о проведении воздушной операции против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, в ходе которой было уничтожено шесть курдских повстанцев. Во вторник генштаб сообщал о гибели около 70 членов курдских формирований в ходе авиаударов по позициям сил самообороны курдов на северо-востоке Сирии и РПК на севере Ирака.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.

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