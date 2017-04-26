Кремль сожалеет, что ОЗХО не расследует инцидент в Хан-Шейхуне

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Кремле выражают крайнее непонимание и сожаление в связи с тем, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не расследуют инцидент с применением химоружия в Хан-Шейхуне, заявил пресс-секретарь президента РФ дмитрий Песков.

"Кремль по-прежнему и президент (Владимир) Путин считают, что единственно возможным способом установления правды произошедшего под Идбилом является международное расследование, беспристрастное", — подчеркнул Песков.

"Мы по-прежнему выражаем крайнее непонимание и сожаление в связи с тем, что ОЗХО отказалась, пока воздерживается от проведения такого расследования", — отметил Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера сообщил, что факт использования отравляющих веществ вызывает мало сомнений, но требует тщательного расследования. "Сам по себе факт использования отравляющих веществ он, конечно, вызывает мало сомнений. Но приходить к какому-то выводу о том, кто виновен в этом, считаем, без международного расследования невозможно", — заявил Песков.

Кроме того, комментируя обвинение Франции в адрес властей Сирии в химической атаке Песков отметил, что данное заявление никак не может повлиять на позицию Кремля. "Нет, не может", — заявил он.

Ранее глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил, что специальное расследование французских властей подтвердило применение зарина в Хан-Шейхуне, а ответственность за применение химоружия лежит исключительно на сирийском руководстве.

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