Кремль сожалеет, что ОЗХО не расследует инцидент в Хан-Шейхуне

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Кремле выражают крайнее непонимание и сожаление в связи с тем, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не расследуют инцидент с применением химоружия в Хан-Шейхуне, заявил пресс-секретарь президента РФ дмитрий Песков.
"Мы по-прежнему выражаем крайнее непонимание и сожаление в связи с тем, что ОЗХО отказалась, пока воздерживается от проведения такого расследования", — отметил Песков.
При этом пресс-секретарь российского лидера сообщил, что факт использования отравляющих веществ вызывает мало сомнений, но требует тщательного расследования. "Сам по себе факт использования отравляющих веществ он, конечно, вызывает мало сомнений. Но приходить к какому-то выводу о том, кто виновен в этом, считаем, без международного расследования невозможно", — заявил Песков.
Ранее глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил, что специальное расследование французских властей подтвердило применение зарина в Хан-Шейхуне, а ответственность за применение химоружия лежит исключительно на сирийском руководстве.
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