Лавров: расследование инцидента в Хан-Шейхуне должно быть открытым

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Расследование инцидента с химическим оружием в Сирии должно быть открытым и транспарентным, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в среду на Московской конференции по международной безопасности.
"Провокации, подобные случившемуся в Хан-Шейхуне 4 апреля, требуют профессионального расследования под эгидой ОЗХО, на географически сбалансированной основе, причем такое расследование должно быть открытым и транспаретным",- заявил Лавров.
США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.
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