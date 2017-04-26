Лавров: расследование инцидента в Хан-Шейхуне должно быть открытым

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Расследование инцидента с химическим оружием в Сирии должно быть открытым и транспарентным, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в среду на Московской конференции по международной безопасности.

"Провокации, подобные случившемуся в Хан-Шейхуне 4 апреля, требуют профессионального расследования под эгидой ОЗХО, на географически сбалансированной основе, причем такое расследование должно быть открытым и транспаретным",- заявил Лавров.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

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