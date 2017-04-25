В Госдепе раскритиковали авиаудары ВС Турции по позициям курдов

ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Турция не должна вести борьбу с боевиками "Рабочей партии Курдистана" (РПК) в ущерб борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран), заявил представитель госдепартамента Марк Тонер.

"Мы дали понять Турции, что Турция не может вести эту борьбу (с РПК) за счет нашей общей борьбы с террористами, которые угрожают всем нам, я имею в виду, ИГ", — заявил Тонер на брифинге, комментируя удар Турции по сирийским и иракским курдам.

Турция и США считают РПК террористической организацией.

Генштаб ВС Турции сообщил во вторник о гибели около 70 членов курдских формирований в ходе авиаударов по позициям сил самообороны курдов на северо-востоке Сирии и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Ранее сообщалось, что во вторник утром турецкая авиация нанесла удары по позициям РПК в регионе Шенгал (Синджар) на севере Ирака. Погибли пять курдских ополченцев, девять получили ранения. Также погиб один мирный житель, один ранен. Разрушена радиостанция.

Одновременно Турция нанесла авиаудар по базе сил самообороны сирийских курдов (YPG) в горах Карачох рядом с городом Дерик провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Анкара считает YPG террористической организацией, связанной с РПК. В связи с этим Турция ранее неоднократно критиковала США за поставки оружия сирийским курдам, которых Вашингтон считает своими союзниками в борьбе с террористической группировкой ИГ.

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