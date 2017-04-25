Госдеп: Турция нанесла удары по Сирии и Ираку без координации с коалицией

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Турция нанесла во вторник удары в Сирии и Ираке без координации с США или коалицией под руководством Вашингтона, сообщил журналистам заместитель официального представителя госдепартамента Марк Тонер.

"Эти удары не были одобрены коалицией и привели к трагической гибели наших партнеров по борьбе с ИГ*, включая участников курдского ополчения-пешмерги", — сказал Тонер журналистам.

По его словам, США подчеркнули, что все военные действия на территории Ирака "должны уважать суверенитет Ирака".

"Жизненно важно, чтобы Турция и другие партнеры, работающие над нанесением поражения ИГ, координировали свои действия как можно более тесно", — сказал Тонер.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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