СМИ: США подтвердили гибель бойцов курдского ополчения от ударов ВВС Турции

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. США подтвердили гибель бойцов курдского ополчения в результате авиаударов ВВС Турции, сообщил во вторник телеканал Fox News со ссылкой на представителей Пентагона.

Ранее представитель курдского ополчения YPG Редур Хелиль сообщил, что 20 ополченцев были убиты и 18 получили ранения в результате турецкого авиаудара по северу Сирии. Также во вторник утром турецкая авиация нанесла удары по позициям РПК в регионе Шенгал (Синджар) на севере Ирака. Погибли пять курдских ополченцев, девять получили ранения. Одновременно турки нанесли авиаудар по базе курдских ополченцев YPG в горах Карачох рядом с городом Дерик (город в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке Сирии). Здесь также есть погибшие, их число устанавливается.

"Более десяти сирийских и курдских ополченцев были убиты в результате серии авиаударов турецких ВВС", — говорится в сообщении телеканала.

"Это очень серьезно", — сказал один из представителей американского военного ведомства.

Как указывается в сообщении, американских военнослужащих не было среди тех, кто подвергся удару.

В свою очередь в пресс-службе министерства обороны США РИА Новости сообщили, что им известно об авиаударах. Однако в ведомстве официально не смогли подтвердить информацию о жертвах.

"Нам известно об авиаударах Турции в северном Ираке и Сирии. Как мы и говорили в прошлом, все соседи Ирака должны уважать его суверенитет и территориальную целостность", — сказал представитель Пентагона.

"Мы призываем все силы концентрироваться на самой большой угрозе миру и безопасности в регионе и мире и заниматься (борьбой) с ИГ*, а не на том, что может привести к отвлечению ресурсов коалиции от борьбы с ИГ* в Ираке и Сирии", — добавил представитель пресс-службы.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ), запрещенная на территории Российской Федерации