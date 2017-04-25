СМИ: США подтвердили гибель бойцов курдского ополчения от ударов ВВС Турции

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. США подтвердили гибель бойцов курдского ополчения в результате авиаударов ВВС Турции, сообщил во вторник телеканал Fox News со ссылкой на представителей Пентагона.
"Более десяти сирийских и курдских ополченцев были убиты в результате серии авиаударов турецких ВВС", — говорится в сообщении телеканала.
"Это очень серьезно", — сказал один из представителей американского военного ведомства.
Как указывается в сообщении, американских военнослужащих не было среди тех, кто подвергся удару.
"Нам известно об авиаударах Турции в северном Ираке и Сирии. Как мы и говорили в прошлом, все соседи Ирака должны уважать его суверенитет и территориальную целостность", — сказал представитель Пентагона.
"Мы призываем все силы концентрироваться на самой большой угрозе миру и безопасности в регионе и мире и заниматься (борьбой) с ИГ*, а не на том, что может привести к отвлечению ресурсов коалиции от борьбы с ИГ* в Ираке и Сирии", — добавил представитель пресс-службы.
* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ), запрещенная на территории Российской Федерации